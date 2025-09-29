Accident pe un drum județean din Sibiu. O persoană este resuscitată

Potrivit IPJ Sibiu, accidentul a avut loc pe DJ 104 D, la ieșirea dinspre Brădeni către Retiș.

Traficul în zonă este blocat, în urma accidentului în care au fost implicate două autovehicule.

La fața locului intervin două echipaje SMURD, o ambulanță SAJ și o autospecială de stingere.

Din primele informații ale ISU Sibiu, o persoană este inconștientă, în stop cardio-respirator. În aceste momente se aplică manevre de resuscitare.

Intervenția este în desfășurare.

(sursa: Mediafax)