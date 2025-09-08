UPDATE Accident grav pe DN 19E, în Bihor. Trei persoane au murit

UPDATE

Potrivit ISU Bihor, în accident au fost implicate o autoutilitară și un autoturism, iar toate cele trei persoane aflate în cele două autovehicule au fost încarcerate.

La fața locului au intervenit trei echipaje de pompieri din cadrul Detașamentului Marghita, cu o autospecială de descarcerare grea, o autospecială de stingere cu modul de descarcerare și cu ambulanța SMURD a subunității, echipajul de terapie intensivă mobilă al SMURD Oradea și un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean.

Echipajele de descarcerare au extras cele trei victime dintre fiarele autovehiculelor, iar pompierii paramedici și echipajele medicale au procedat la efectuarea manevrelor de resuscitare, însă, cei trei bărbați nu au mai putut fi salvați, medicul declarând decesul acestora.

ȘTIRE INIȚIALĂ

Un grav accident de circulația a avut loc luni dimineața pe DN 19E, în județul Bihor. Trei persoane sunt rănite grav, iar traficul este blocat.

Centrul Infotrafic anunță că circulația este întreruptă în ambele direcții pe DN 19E, între localitățile Sânlazăr și Chiraleu, județul Bihor, în urma unei coliziuni între o autoutilitară și un autoturism.

În urma accidentului, trei persoane au suferit răni grave și li se aplică manevre de resuscitare.

Luni dimineața, pe arterele rutiere principale, respectiv autostrăzile A1 București – Pitești, A2 București-Constanța, A3 București – Ploiești, DN 1 Ploiești-Brașov și DN 7 Pitești-Sibiu, traficul rutier se desfășoară fluent, în condițiile unui carosabil uscat, cu vizibilitate bună și valori normale de circulație.

Este semnalată aglomerație pe Centura Capitalei, pe raza localităților Otopeni, Domnești, Chiajna și Pantelimon.

(sursa: Mediafax)