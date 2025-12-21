Accident grav în Hunedoara: O persoană a murit și o alta este grav rănită

x close
de Redacția Jurnalul    |    21 Dec 2025   •   15:40
Sursa foto: Două mașini s-au lovit frontal pe DN66.

Un bărbat a murit, iar altul a ajuns în stare gravă la spital, după un accident rutier produs la prânz pe DN 66, între localitățile Strei și Ruși. Cele două autoturisme implicate s-au lovit frontal, impactul fiind extrem de violent.

Un accident rutier grav a avut loc, astăzi, în jurul amiezii, pe DN 66, pe tronsonul dintre localitățile Strei și Ruși, județul Hunedoara.

Două autoturisme s-au ciocnit frontal, fiecare fiind condus de câte o singură persoană.

La fața locului au intervenit de urgență pompierii Detașamentului Hunedoara, care au constatat că impactul a fost deosebit de puternic.

Pentru unul dintre șoferi nu s-a mai putut face nimic, acesta fiind declarat decedat la locul accidentului.

Cel de-al doilea conducător auto a suferit răni grave și a fost preluat de un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean, care l-a transportat la spitalul din Hunedoara pentru îngrijiri medicale.

Pe durata intervenției echipajelor de salvare și a cercetărilor efectuate de polițiști, traficul rutier a fost oprit pe ambele sensuri de mers.

Autoritățile urmează să stabilească împrejurările exacte în care s-a produs accidentul.

