Accident grav în Hunedoara: O persoană a murit și o alta este grav rănită

Un accident rutier grav a avut loc, astăzi, în jurul amiezii, pe DN 66, pe tronsonul dintre localitățile Strei și Ruși, județul Hunedoara.

Două autoturisme s-au ciocnit frontal, fiecare fiind condus de câte o singură persoană.

La fața locului au intervenit de urgență pompierii Detașamentului Hunedoara, care au constatat că impactul a fost deosebit de puternic.

Pentru unul dintre șoferi nu s-a mai putut face nimic, acesta fiind declarat decedat la locul accidentului.

Cel de-al doilea conducător auto a suferit răni grave și a fost preluat de un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean, care l-a transportat la spitalul din Hunedoara pentru îngrijiri medicale.

Pe durata intervenției echipajelor de salvare și a cercetărilor efectuate de polițiști, traficul rutier a fost oprit pe ambele sensuri de mers.

Autoritățile urmează să stabilească împrejurările exacte în care s-a produs accidentul.