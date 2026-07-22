Accident grav, în județul Arad! Șofer, transportat la spital cu elicopterul SMURD

Un accident rutier în care au fost implicate un autocamion și un microbuz de transport marfă, a avut loc pe DN7, în localitatea Căpruța, în județul Arad.

Potrivit ISU Arad, la locul accidentului au intervenit pompierii militari din cadrul Secției Bârzava cu o autospecială de stingere cu modul de descarcerare. La locul evenimentului au fost alocate și două ambulanțe din cadrul Serviciului de Ambulanță Județean Arad. De asemenea, la locul intervenției a fost solicitat și elicopterul SMURD.

„În urma accidentului, în care au fost implicate două persoane, a rezultat o victimă încarcerată, șoferul microbuzului, aflată în stare de inconștiență în autovehicul.

Pompierii au acționat pentru extragerea victimei, care a fost preluată de echipajul medical, urmând să fie transportată la spital pe cale aeriană”, a transmis ISU Arad.

Cealaltă victimă, șoferul autocamionului, a fost preluată de echipajul medical. Aceasta este conștientă și cooperantă.

Pompierii au acționat, de asemenea pentru asigurarea măsurilor de prevenire și stingere a incendiilor la locul evenimentului.

(sursa: Mediafax)