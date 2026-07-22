Cod roșu de furtuni în Tulcea. Ploi torențiale și vijelii puternice

Miercuri între orele 10.00 și 18.00 va fi în vigoare o avertizare Cod galben în nordul și sudul Olteniei, sud-vestul Munteniei, centrul Moldovei, sudul Transilvaniei și local în zona montană.

ANM transmite că în aceste zone vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale însemnate cantitativ, descărcări electrice, intensificări ale vântului și vijelii (viteze la rafală de 50-70 km/h). Pe arii restrânse va fi grindină de mici și posibil medii dimensiuni (1-3 cm). În intervale scurte de timp (1-3 ore) și prin acumulare cantitățile de apă vor fi de 20...30 l/mp și izolat de peste 40-50 l/mp.

De asemenea, între aceleași ore, în nord-estul Olteniei, nordul, centrul și estul Munteniei, Dobrogea, sudul Moldovei și sud-estul Transilvaniei va fi în vigoare o avertizare Cod portocaliu.

Vor fi perioade cu instabilitate atmosferică accentuată ce se va manifesta prin averse torențiale importante cantitativ, descărcări electrice, intensificări ale vântului și vijelii (viteze la rafală de 70-90 km/h). În intervale scurte de timp (1-3 ore) și prin acumulare cantitățile de apă vor fi de 30-50 l/mp și pe arii restrânse de 70-90 l/mp.

ANM a emis mesaje de avertizare și pentru noaptea de miercuri spre joi.

Astfel, o avertizare Cod galben va viza până joi la ora 6.00 estul Munteniei, sud-vestul Moldovei și local în Carpații Orientali. În aceste zone vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale însemnate cantitativ, descărcări electrice, intensificări ale vântului și vijelii (viteze la rafală de 50-70 km/h). Pe arii restrânse va fi grindină de mici și posibil medii dimensiuni (1-3 cm). În intervale scurte de timp (1-3 ore) și prin acumulare cantitățile de apă vor fi de 20-30 l/mp și izolat de peste 40-50 l/mp.

În același interval va fi în vigoare și un Cod portocaliu în județele Galați, Brăila, Constanța și estul județelor Ialomița și Călărași. Vor fi averse torențiale importante cantitativ, descărcări electrice, intensificări ale vântului și vijelii (viteze la rafală de 70-90 km/h). În intervale scurte de timp (1-3 ore) și prin acumulare cantitățile de apă vor fi de 30-50 l/mp și pe arii restrânse de 70-90 l/mp.

Totodată, de miercuri de la ora 18.00 până joi la ora 6.00, în județul Tulcea va fi Cod roșu.

ANM transmite că vor fi perioade cu instabilitate atmosferică deosebit de accentuată, averse torențiale și abundente, descărcări electrice, intensificări ale vântului și vijelii (viteze la rafală de peste 80-90 km/h). Prin acumulare cantitățile de apă vor fi de 90-110 l/mp și izolat de peste 120 l/mp.

Joi, între orele 6.00 și 12.00, județul Tulcea va fi sub avertizare Cod portocaliu. Vor fi averse torențiale importante cantitativ, descărcări electrice, intensificări ale vântului și vijelii (viteze la rafală de 70-90 km/h). În intervale scurte de timp (1-3 ore) și prin acumulare cantitățile de apă vor fi de 20-40 l/mp și izolat peste 50 l/mp.

(sursa: Mediafax)