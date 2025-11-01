Accident în București: Livrator lovit de o mașină în intersecția Ceaikovski cu Bach

Un șofer a lovit un livrator aflat pe scuter, potrivit martorilor aflați la fața locului.

Imediat după impact, mai multe echipaje de poliție și ambulanță au ajuns la fața locului.

Polițiștii au demarat cercetările pentru a stabili cu exactitate circumstanțele în care s-a produs accidentul, urmând să stabilească dacă șoferul nu a acordat prioritate sau dacă livratorul a efectuat o manevră imprudentă.

Traficul în zonă a fost îngreunat, iar circulația s-a desfășurat alternativ, pe un singur sens, până la eliberarea carosabilului.

Autoritățile reamintesc participanților la trafic importanța respectării regulilor rutiere, întrucât în zonele intens circulate din Capitală, accidentele ce implică livratori, pietoni sau bicicliști sunt tot mai frecvente.

Vom reveni cu detalii pe măsură ce apar noi informații.