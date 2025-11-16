Accident grav la ieșirea din Cluj-Napoca: Un mort și trei răniți, între care o fată de 7 ani

Potrivit ISU Cluj, accidentul rutier grav s-a petrecut la ieșire din municipiul Cluj-Napoca spre localitatea Feleacu, între două mașini.

În interiorul uneia dintre mașini se afla un bărbat încarcerat. Din păcate, bărbatul a fost declarat decedat.

Alte trei persoane, dintre care o fată de 7 ani, au primit îngrijiri medicale. Acestea au fost transportate la spital de către echipajele SMURD, fiind vorba de o femeie și un bărbat de aproximativ 40 de ani, precum și de fata de aproximativ 7 ani.

(sursa: Mediafax)