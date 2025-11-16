x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Locale Accident grav la ieșirea din Cluj-Napoca: Un mort și trei răniți, între care o fată de 7 ani

Accident grav la ieșirea din Cluj-Napoca: Un mort și trei răniți, între care o fată de 7 ani

de Redacția Jurnalul    |    16 Noi 2025   •   13:00
Accident grav la ieșirea din Cluj-Napoca: Un mort și trei răniți, între care o fată de 7 ani

Un bărbat a murit și trei persoane sunt rănite, între ele și o copilă de 7 ani, în urma unui accident care a avut loc duminică, la ieșirea din Cluj-Napoca spre Feleacu.

Potrivit ISU Cluj, accidentul rutier grav s-a petrecut la ieșire din municipiul Cluj-Napoca spre localitatea Feleacu, între două mașini.

În interiorul uneia dintre mașini se afla un bărbat încarcerat. Din păcate, bărbatul a fost declarat decedat.

Alte trei persoane, dintre care o fată de 7 ani, au primit îngrijiri medicale. Acestea au fost transportate la spital de către echipajele SMURD, fiind vorba de o femeie și un bărbat de aproximativ 40 de ani, precum și de fata de aproximativ 7 ani.

(sursa: Mediafax)

 

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: accident mort copil
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri