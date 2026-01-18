Accident mortal între 4 mașini, la Arad

În urma accidentului au rezultat șase victime, dintre care două persoane au rămas încarcerate, potrivit ISU Arad. Pompierii au acționat pentru extragerea acestora. Una dintre victime a fost declarată decedată la locul evenimentului de către echipajul medical.

O altă victimă, conștientă și cooperantă, a fost transportată la spital pentru investigații și îngrijiri medicale suplimentare. Celelalte persoane implicate în accident au refuzat transportul la unitatea medicală.

Potrivit informațiilor transmise de autorități, la fața locului au intervenit de urgență echipaje din cadrul Detașamentului de Pompieri Arad, cu o autospecială de stingere, o autospecială de descarcerare, două ambulanțe SMURD – dintre care una de Terapie Intensivă Mobilă – precum și o ambulanță a Serviciului de Ambulanță Județean. La intervenție au participat și pompierii voluntari din cadrul SVSU Șiria.

Pompierii militari arădeni au asigurat, de asemenea, măsurile de prevenire și stingere a incendiilor la locul accidentului.

Cauza producerii accidentului urmează să fie stabilită de polițiști.

(sursa: Mediafax)