Accident grav între o mașină și o motocicletă pe DN15E, în Dâmbovița

Un accident rutier s-a produs sâmbătă, pe DN15E, la intersecția cu DC139, în județul Dâmbovița. În coliziune au fost implicate un autoturism și o motocicletă, iar la fața locului intervin pompierii militari din cadrul Punctului de Lucru Raciu.

Potrivit ISU Dâmbovița, la locul accidentului au fost trimise o autospecială de stingere cu apă și spumă și o ambulanță SMURD, pentru asigurarea măsurilor de prevenire a incendiilor și pentru acordarea primului ajutor persoanelor implicate.

Intervenția este în curs de desfășurare, iar autoritățile urmează să stabilească împrejurările exacte în care s-a produs accidentul.