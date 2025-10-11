Accident grav între o mașină și o motocicletă pe DN15E, în Dâmbovița

x close
de Redacția Jurnalul    |    11 Oct 2025   •   17:42
Intervenție de urgență sâmbătă, pe Drumul Național 15E, după ce un autoturism și o motocicletă s-au ciocnit la intersecția cu DC139. Echipajele ISU Dâmbovița acționează pentru acordarea primului ajutor și prevenirea unui posibil incendiu.

Un accident rutier s-a produs sâmbătă, pe DN15E, la intersecția cu DC139, în județul Dâmbovița. În coliziune au fost implicate un autoturism și o motocicletă, iar la fața locului intervin pompierii militari din cadrul Punctului de Lucru Raciu.

Potrivit ISU Dâmbovița, la locul accidentului au fost trimise o autospecială de stingere cu apă și spumă și o ambulanță SMURD, pentru asigurarea măsurilor de prevenire a incendiilor și pentru acordarea primului ajutor persoanelor implicate.

Intervenția este în curs de desfășurare, iar autoritățile urmează să stabilească împrejurările exacte în care s-a produs accidentul.

