Accident cu trei răniți în Turda

Potrivit ISU Cluj, intervenția a avut loc la un accident rutier petrecut pe strada Ștefan cel Mare, din municipiul Turda

Accidentul s-a petrecut în jurul orei 22.30.

În accident au fost implicate două autoturisme, iar trei persoane au necesitat îngrijiri medicale. Ulterior, au fost duși la spital doi bărbați de 19 și 58 de ani, respectiv o femeie de 48 de ani.

La intervenție au luat parte o autospecială cu modul de descarcerare, o ambulanță SMURD și un echipaj SAJ.

(sursa: Mediafax)