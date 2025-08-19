x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Locale Accident rutier cu trei autoturisme în Dâmbovița: patru persoane rănite

Accident rutier cu trei autoturisme în Dâmbovița: patru persoane rănite

de Redacția Jurnalul    |    19 Aug 2025   •   10:49
Accident rutier cu trei autoturisme în Dâmbovița: patru persoane rănite
Sursa foto: Hepta

Un accident rutier s-a produs marți, într-o localitate din Dâmbovița, unde trei autoturisme conduse de două femei din Târgoviște și un bărbat din Bucșani au fost implicate într-o coliziune față-spate. Patru persoane, între care doi șoferi și doi pasageri, au fost rănite și transportate la spital.

Polițiștii Serviciului Rutier au fost sesizați, marți, cu privire la producerea unui accident rutier pe DJ 711, în localitatea Matraca.

Din primele cercetări, s-a stabilit că incidentul a avut loc în urma unei coliziuni față-spate între trei autoturisme conduse de două femei, de 28 și 37 de ani, ambele din Târgoviște, și un bărbat de 41 de ani, din comuna Bucșani.

În urma impactului, șoferii de 37 și 41 de ani, alături de doi pasageri, au suferit răni și au fost transportați la spital pentru îngrijiri medicale.

Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care s-a produs accidentul rutier.

(sursa: Mediafax)

Citește pe Antena3.ro
×
Subiecte în articol: accident rutier autoturisme raniti
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri