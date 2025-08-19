Accident rutier cu trei autoturisme în Dâmbovița: patru persoane rănite

Polițiștii Serviciului Rutier au fost sesizați, marți, cu privire la producerea unui accident rutier pe DJ 711, în localitatea Matraca.

Din primele cercetări, s-a stabilit că incidentul a avut loc în urma unei coliziuni față-spate între trei autoturisme conduse de două femei, de 28 și 37 de ani, ambele din Târgoviște, și un bărbat de 41 de ani, din comuna Bucșani.

În urma impactului, șoferii de 37 și 41 de ani, alături de doi pasageri, au suferit răni și au fost transportați la spital pentru îngrijiri medicale.

Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care s-a produs accidentul rutier.

(sursa: Mediafax)