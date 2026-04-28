Impact violent pe A1: Două camioane implicate într-un accident devastator spre Sebeș

Polițiștii din cadrul Biroului de Poliție Autostrada A1 Râmnicu Vâlcea - Deva intervin la un accident de circulație, produs pe A1, km 285, sensul de mers Sibiu - Sebeș Traficul rutier este blocat total.

ISU Sibiu transmite că mai multe echipaje intervin de urgență la accidentul de pe autostradă.

„La fața locului sunt mobilizate două echipaje SMURD dintre care unul cu medic, o autospecială de descarcerare, două autospeciale de stingere și o autospecială de primă intervenție. De asemenea, la fața locului intervine și elicopterul SMURD Tg. Mureș.

Din primele informații în accident este implicat un autocamion și un autoturism. O persoană are nevoie de intervenția echipajului de descarcerare”, a precizat ISU Sibiu.

Potrivit celor mai recente informații furnizate de ISU Sibiu, după sosirea forțelor la locul accidentului s-a constatat că în accident sunt implicate două autocamioane și un autoturism. Un autocamion este răsturnat în afara părții carosabile.

În accident sunt implicate 3 persoane, una dintre ele a fost încarcerată, a fost extrasă din mașină și predată echipajelor medicale.

În aceste momente victimele sunt evaluate medical de către echipajele medicale sosite la fața locului.

IPJ Sibit transmite că în urma producerii accidentului, traficul rutier pe sensul Sibiu - Sebeș a fost deviat la km 270, ieșirea către localitatea Săliște, pe DN 1, cu posibilitatea de a reintra pe A1, la intrarea dinspre localitatea Cunța.

Polițiștii recomandă participanților la trafic să circule cu prudență, să respecte indicațiile polițiștilor rutieri și să adapteze viteza la condițiile de drum.

