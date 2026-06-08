Horoscop tarot săptămânal, 8-14 iunie 2026: Cartea colectivă este Îndrăgostiții

În plus, conjuncția dintre Venus și Jupiter din 9 iunie și Luna Nouă în Gemeni din 14 iunie creează un context favorabil pentru iubire, comunicare și noi începuturi.

Berbec – Valetul de Bâte

Primești un semn clar că te afli pe drumul potrivit. O veste sau o discuție din primele zile ale săptămânii îți confirmă o bănuială importantă. Dacă există o conversație pe care ai amânat-o cu cineva drag, acum este momentul potrivit să o porți. Vei descoperi că oamenii sunt mult mai receptivi decât te așteptai.

Taur – Împărăteasa

Abundența și norocul își fac simțită prezența în viața ta. Energia lui Venus și Jupiter îți aduce confort, stabilitate și motive de bucurie. O oportunitate importantă apare în această săptămână, iar tot ce trebuie să faci este să o accepți fără să o analizezi excesiv.

Gemeni – Nebunul

Luna Nouă din semnul tău îți oferă șansa unui nou început. Ceva ce te-a ținut pe loc până acum își pierde puterea asupra ta. Odată cu intrarea lui Venus în Leu, te simți din nou plin de energie, entuziasm și încredere. Este săptămâna în care poți începe un nou capitol.

Rac – Asul de Cupe

Una dintre cele mai frumoase săptămâni ale anului pentru tine. Venus și Jupiter se întâlnesc în semnul tău și favorizează iubirea, sinceritatea și conexiunile emoționale autentice. Dacă ai ceva important de spus unei persoane dragi, nu mai amâna. Răspunsul primit te poate surprinde plăcut.

Leu – Regina de Bâte

Venus intră în semnul tău pe 13 iunie și îți amplifică farmecul personal. Ești mai carismatic, mai atractiv și mai sigur pe tine decât de obicei. Cartea săptămânii te încurajează să fii autentic și să nu încerci să te schimbi pentru a-i mulțumi pe ceilalți. Tocmai naturalețea ta va atrage succesul.

Fecioară – Asul de Monede

Oportunitățile profesionale sunt la orizont. Luna Nouă din Gemeni poate marca începutul unui proiect, al unei colaborări sau chiar al unei schimbări de carieră. Este momentul să plantezi semințele succesului viitor și să profiți de contactele care te pot ajuta să avansezi.

Balanță – Doi de Cupe

Relațiile ocupă locul central în această săptămână. Dacă există o persoană importantă în viața ta și nu ești sigur încotro se îndreaptă legătura voastră, este timpul să fii mai direct. Inițiativa îți aparține și îți poate aduce exact răspunsurile pe care le cauți.

Scorpion – Marea Preoteasă

Intuiția ta este mai puternică decât oricând. Chiar dacă nu ai încă toate informațiile, simți că ceva important urmează să se întâmple. Ai încredere în instinctele tale. Energia acestei săptămâni lucrează în favoarea ta și poate aduce o schimbare pozitivă majoră.

Săgetător – Roata Norocului

Universul pare să lucreze pentru tine. Schimbări importante apar în special în plan relațional. O persoană apropiată îți poate arăta o latură nouă a personalității sale, iar acest lucru îți schimbă perspectiva. Flexibilitatea și deschiderea vor fi cheia succesului.

Capricorn – Patru de Monede

După o perioadă în care ai încercat să controlezi totul, săptămâna aceasta te invită să lași garda jos. Relațiile devin mai profunde atunci când îți permiți să fii vulnerabil. Dacă există cineva de care te-ai ținut la distanță, este momentul să îi permiți să se apropie.

Vărsător – Steaua

Cartea Steaua este unul dintre cele mai frumoase semne din tarot și vorbește despre speranță și încredere în viitor. Gândește la scară mare și nu te teme să investești timp și energie într-un vis important. Chiar dacă rezultatele nu apar imediat, ceea ce începi acum are un potențial uriaș.

Pești – Nouă de Cupe

Săptămâna aduce satisfacții și recompense. După o perioadă solicitantă, lucrurile încep să se așeze exact cum îți dorești. Bucură-te de realizările tale și petrece timp cu oamenii care îți oferă liniște și energie pozitivă. Ai motive serioase să zâmbești.