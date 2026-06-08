„Băieții deștepți” din IT, conectați la fondurile instituțiilor de forță, s-au mufat și la banii din programul SAFE

Acesta este și cazul unei companii de IT care, cu un număr mediu de 15 salariați în ultimii doi ani fiscali, a reușit să participe la contracte cu MApN, SRI, MAI, STS, Ministerul Finanțelor, Ministerul Justiției și alte asemenea instituții a căror valoare cumulată atinge 2,2 miliarde de lei. Compania în cauză a primit, luna aceasta, de la Guvernul României un contract de peste 100 de milioane de euro din programul SAFE. În urmă cu 2 ani, aceeași companie se afla pe o listă mai mare de societăți de profil investigate de către Consiliul Concurenței.

Una dintre firmele care se ocupă cu comerțul în domeniul IT agreată de către serviciile secrete și de către instituțiile de forță ale statului, atunci când este vorba să își cheltuiască banii pe achiziții, s-a mufat, la începutul acestei luni, și la contractele din Programul SAFE.

La data de 2 iunie 2026, Guvernul României emitea un comunicat de presă cu privire la stadiul implementării Programului SAFE. Potrivit acestui comunicat, au fost semnate, anterior datei de 30 mai 2026, mai multe contracte de achiziție de echipamente cu utilizare duală, printre care se numără și „contractul privind achiziția de centre de date mobile și centre de operațiuni de securitate cibernetică”, pentru o valoare de 109.907.000 euro. Acest contract a fost încheiat cu compania SC Logic Computer SRL, Guvernul precizând că realizarea investiției se va face integral în România.

Potrivit unor surse guvernamentale, afacerea constă în construirea a cinci Centre de Operațiuni de Securitate (SOC), la care se adaugă alte 11 centre de date mobile și o infrastructură HPC (High Performance Computing).

Implicată în contracte cu statul de 450 de milioane de euro

Compania care și-a adjudecat această megaafacere, SC Logic Computer SRL, va executa centrele de operațiuni de securitate, restul fiind atribuit altei companii, pe nume SC Bull România SRL.

Conform datelor furnizate de Registrul Comerțului, SC Logic Computer SRL este controlată, în calitate de asociați persoane fizice, de către Laurențiu Dumitrache (66 de ani) și Constantin Nica (59 de ani), ambii din București, care dețin câte 50% din capitalul social. Compania se ocupă, potrivit ultimei înregistrări, de anul trecut, de la Registrul Comerțului, cu „comerțul cu ridicata al echipamentului informatic și de telecomunicații.

Ei bine, conform centralizărilor operate în Sistemul Electronic al Achizițiilor Publice (SEAP), începând cu anul 2018 și până luna aceasta, SC Logic Computer figurează ca participant la nu mai puțin decât la 200 de contracte cu statul, în special cu instituțiile de forță ale acestuia, contracte a căror valoare cumulată se ridică a 1.831.125.237,91 de lei fără TVA, respectiv la 2.197.350.285,5 lei cu tot cu TVA, adică aproximativ 450 de milioane de euro.

Printre autoritățile contractante care au apelat la această companie, în calitate fie de furnizor de echipamente, fie de prestator de servicii, se numără Ministerul Apărării Naționale, UM 0929 București (Serviciul Român de Informații), Ministerul Afacerilor Interne, Institutul pentru Tehnologii Avansate (SRI), Direcția Generală pentru Evidența Persoanelor, Direcția Generală de Protecție Internă (Serviciul secret al MAI), Complexul Energetic Oltenia, Serviciul de Telecomunicații Speciale, ANCOM, Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Camera Deputaților, Societatea Română de Radiodifuziune sau Inspectoratul General al Poliției de Frontieră.

Cifre de afaceri uriașe, profituri declarate mici, datorii pe măsură

Având în vedere această puzderie de contracte cu statul, SC Logic Computer SRL a declarat, în bilanțurile contabile depuse, în ultimii doi ani fiscali, la Ministerul Finanțelor, cifre de afaceri impresionante: 358.549.661 de lei în anul fiscal 2025 și 208.288.099 lei în anul fiscal 2026.

Interesant este că toate aceste contracte încheiate cu statul au fost derulate în condițiile în care, conform acelorași bilanțuri contabile citate, compania în cauză a funcționat, în ultimii cinci ani, cu un număr mediu de 15 salariați.

În pofida cifrelor de afaceri uriașe, profiturile nete declarate ca fiind realizate se dovedesc a fi mult mai mici. SC Logic Computer SRL a declarat, în 2025, un profit net în cuantum de 12.836.340 de lei, iar în anul fiscal 2024, a declarat un profit net de 14.515.984 lei. Însă, chiar și așa, aceste profituri sunt de cel puțin zece ori mai mari decât cel declarat ca fiind realizat în anul fiscal 2023, adică de doar 1.611.026 lei.

La data de 31 decembrie 2025, SC Logic Computer SRL figura, în bilanțul contabil prezentat, cu datorii totale în sumă de 166.926.601 lei.

Compania, investigată de Consiliul Concurenței

Numele companiei LOGIC COMPUTER, mufată atât la bugetele de achiziții ale instituțiilor de forță ale statului, cât și, mai nou, la fondurile din Programul SAFE, a figurat, în urmă cu doi ani, într-o investigație a Consiliului Concurenței.

Astfel, potrivit unui comunicat de presă dat publicității în luna iunie a anului 2024, Consiliul Concurenței a efectuat inspecții inopinate la sediile a 14 companii active pe piața comercializării echipamentelor de tehnologia informației și comunicații din România.

„Inspecțiile s-au derulat în cadrul investigației privind posibile trucări ale unor licitații publice având ca obiect comercializarea echipamentelor de tehnologia informației și comunicații furnizate de către Cisco Systems Romania SRL”, se precizează în comunicatul de presă citat.

Autoritatea de concurență susținea atunci că are indicii că licitațiile publice care vizează comercializarea echipamentelor furnizate de către CISCO ar fi împărțite între ofertanți având sprijinul furnizorului, direct sau prin intermediul distribuitorilor autorizați, astfel încât să câștige firmele favorizate. Iar posibila practică anticoncurenţială ar fi început cel puțin din anul 2019.

Companiile la care s-au desfășurat inspecții inopinate au fost: Cisco Systems Romania SRL, Arctic Stream SA, Datanet Systems SRL, Dataware Consulting SRL, Dendrio Solutions SRL, ETA2U SRL, Evotech-IT SRL, logic computer SRL, Metaminds SA, Trencadis Corp SRL, Alef Distribution RO SA, Ingram Micro Distribution SRL, Logicom Information Technology Distribution SRL și Prime Telecom SRL.

Inspecțiile inopinate au fost autorizate de Curtea de Apel București și justificate de „necesitatea obținerii tuturor informațiilor și documentelor necesare clarificării posibilelor practice anticoncurențiale analizate. Efectuarea acestora nu reprezintă o antepronunțare în ceea ce privește vinovăția companiilor”.

Conform sursei citate, o parte dintre indiciile care au stat la baza declanșării investigației au fost aduse în atenția autorității de concurență de către autorități contractante, dar și prin intermediul platformei avertizorilor de concurență. De asemenea, indicii ar fi rezultat și din analiza derulată de Consiliul Concurenței asupra procedurilor de achiziție publică organizate pe piața vizată de investigație.