Consultări la vârful politicii: Eugen Tomac s-a întâlnit cu PNL și se declară optimist în privința susținerii

Premierul desemnat Eugen Tomac s-a întâlnit luni dimineața cu liderii PNL, în cadrul consultărilor pe care le-a început cu partidele.

El a declarat, la finalul întâlnirii, că le-a prezentat liberalilor obiectivele cabinetului pe care îl va propune.

„Din păcate, timpul ne presează. Avem un context internațional extrem de tensionat și plin de provocări. Avem o serie de urgențe ce izvoresc din angajamentele pe care le are România în prezent”, a spus Tomac.

El a ieșit încrezător de la consultări.

„Eu îmi pun o mare speranță în o judecata corectă, cinstită, în acord cu așteptările cetățenilor români în colegii din Partidul Național Liberal pentru a-mi da un vot de încredere. Presiunea este foarte mare, responsabilitatea față de țară este uriașă și îmi doresc ca partidele, dincolo de nemulțumirile lor sau așteptările lor legitime, să-mi acorde șansa de a oferi României un guvern competent, bine pregătit. (...) Plec încrezător de la această întâlnire”, a mai spus premierul desemnat.

El a anunțat că este pregătit să continue reformele începute de Ilie Bolojan.

„Domnul Bolojan a început o serie de reforme importante, ele trebuiesc continuate și eu sunt pregătit să duc mai departe cu foarte multă responsabilitate acest drum pe care România merge în clipa de față”, a declarat Eugen Tomac.

El va mai avea luni consultări cu USR și PSD.

Tomac promite prefecți și secretari de stat independenți politic

Premierul desemnat, Eugen Tomac, a declarat că guvernul pe care urmează să-l formeze pentru a încerca să obțină votul de încredere în Parlament va fi constituit din profesioniști, nu din politicieni.

Premierul desemnat, Eugen Tomac, a declarat la ieșirea de la discuțiile pe care le-a avut cu liderii liberali la sediul PNL că va încerca să obțină votul Parlamentului cu un guvern, tehnic, nu cu unul politic.

„Încerc să formez o echipă de oameni bine pregătiți din punct de vedere profesional pentru că așa cum am anunțat îmi doresc să merg în Parlament cu un guvern de profesioniști, cu un guvern tehnic, nu unul politic pentru că avem de luat o serie de decizii importante. Trebuie să fim realiști în același timp, să ținem cont de constrângerile pe care le are bugetul României în clipa de față, de țintele pe care le avem stabilite pentru deficit și aici trebuie să se știe clar că nu facem o concesie Comisiei Europene ce este vital să ne punem ordine în bugetul național astfel încât să avem mai mulți bani pentru salarii și pensii”, a declarat Eugen Tomac.

Premierul desemnat de președintele Nicușor Dan a precizat că lista de miniștri nu est încă finalizată.

„Lista, încă nu am finalizat-o dintr-un motiv foarte simplu: pentru că îmi doresc ca pentru fiecare minister să am cel puțin două-trei propuneri iar decizia în ceea ce privește ministrul pe care îl voi propune Parlamentului să fie decizia mea. De aceea doar pentru o parte din membrii viitorului cabinet lucrurile s-au încheiat în ceea ce privește discuțiile. Pentru câteva ministere urmează ca azi și mâine, cel târziu miercuri să finalizez formula de cabinet”, a mai declarat Tomac.

Pe listă vor fi „miniștri, secretari de stat, prefecți... fără carnet de partid”, a afirmat premierul desmnat.

El a spus că membrii cabinetului vor fi specialiști, cu bună reputație profesională.

„Am discutat și acest aspect, spun încă o dată, un guvern tehnic se va baza pe specialiști, pe oameni care au o reputație bună din punct de vedere profesional, fără carnet de partid”, a mai declarat Eugen Tomac.

(sursa: Mediafax)