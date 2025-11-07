Accident feroviar la Jilava: Patru persoane au murit după ce un autoturism a fost lovit de un tren

„CFR” S.A. anunță că, vineri, în jurul orei 15:00, pe raza Sucursalei Regionale București, un accident feroviar grav s-a produs la o trecere la nivel semnalizată cu indicatoare rutiere, între halta de mișcare Vidra și stația Jilava, la kilometrul feroviar 15+980.

Trenul R 9708, aparținând CFR Călători, a surprins un autovehicul aflat pe calea ferată, impactul provocând moartea a patru persoane, potrivit primelor informații.

Au fost alertate imediat organele de cercetare, echipajele Inspectoratului pentru Situații de Urgență și echipele operative ale CFR, care se află la fața locului pentru a investiga cauzele și a stabili circumstanțele exacte ale tragediei.

Până la finalizarea cercetărilor, trenul R 9708 rămâne staționat în zona accidentului.

(sursa: Mediafax)