Accident feroviar lângă București: O persoană încarcerată, intervenție în desfășurare

Echipaje de intervenție acționează pe strada Tineretului, Chiajna, pentru extragerea unei persoane încarcerate după un accident între un autoturism și un tren.

La sosirea pompierilor, autoturismul era blocat sub tren, însă pasagerii trenului coborâseră în siguranță.

Victima din autoturism este conștientă, iar echipajele lucrează în continuare pentru extragerea acesteia.

Intervenția implică două autospeciale de stingere, o autospecială de descarcerare, Detașamentul Special de Salvatori și două echipaje SMURD, anunță ISU București-Ilfov.

(sursa: Mediafax)