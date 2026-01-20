x close
Accident feroviar lângă București: O persoană încarcerată, intervenție în desfășurare

de Redacția Jurnalul    |    20 Ian 2026   •   20:15
O persoană a rămas încarcerată după un accident între un autoturism și un tren pe strada Tineretului din Chiajna. Echipaje de pompieri, descarcerare și SMURD intervin pentru extragerea victimei, care este conștientă.

Echipaje de intervenție acționează pe strada Tineretului, Chiajna, pentru extragerea unei persoane încarcerate după un accident între un autoturism și un tren.

La sosirea pompierilor, autoturismul era blocat sub tren, însă pasagerii trenului coborâseră în siguranță.

Victima din autoturism este conștientă, iar echipajele lucrează în continuare pentru extragerea acesteia.

Intervenția implică două autospeciale de stingere, o autospecială de descarcerare, Detașamentul Special de Salvatori și două echipaje SMURD, anunță ISU București-Ilfov.

(sursa: Mediafax)

 

Subiecte în articol: accident tren persoana încarcerată
