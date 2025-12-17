Accidente în lanț din cauza poleiului. Șase mașini implicate în Constanța, 15 în Prahova

Potrivit IPJ Prahova, polițiștii au fost sesizați miercuri dimineața cu privire la producerea unui accident pe DN1A, centura de Est a municipiului Ploiești, inițial semnalat ca fiind un accident soldat cu pagube materiale, în care ar fi fost implicat un singur autovehicul și un parapet.

În urma verificărilor făcute pe DN1A, km 79+400, în afara localității Moara Nouă, pe podul peste calea ferată, s-a stabilit că au avut loc mai multe tamponări în lanț, fiind implicate 15 mașini. Evenimentul nu s-a soldat cu victime, ci exclusiv cu pagube materiale.

Polițiștii au stabilit drept cauză a accidentelor nereducerea vitezei, coroborată cu neasigurarea stării de viabilitate a drumului, respectiv polei.

Administratorul drumului public a fost sancționat contravențional cu 21 de puncte-amendă, în valoare de 4.252,5 lei.

Conform polițiștilor, toate autovehiculele implicate în eveniment erau echipate cu anvelope corespunzătoare sezonului.

Un alt accident în care au fost implicate șase mașini a avut loc miercuri dimineața în Cernavodă, pe podul Sf. Maria.

În accident au fost implicate opt persoane, dar niciuna nu a avut nevoie de îngrijiri medicale. Pe pod s-a format polei, astfel că au fost reprezentanții de la Drumuri Naționale care acționează cu material antiderapant.

(sursa: Mediafax)