x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Locale Accident grav între o mașină și un microbuz la ieșirea din Mangalia. A fost activat planul roșu!

Accident grav între o mașină și un microbuz la ieșirea din Mangalia. A fost activat planul roșu!

de Redacția Jurnalul    |    09 Sep 2025   •   08:09
Accident grav între o mașină și un microbuz la ieșirea din Mangalia. A fost activat planul roșu!

Este alertă în Constanța, marți dimineața, iar autoritățile au activat planul roșu de intervenție în urma unui accident care a avut loc la ieșirea din Mangalia spre Albești, între o mașină și un microbuz în care se aflau 15 persoane.

Potrivit Poliției Constanța, impactul s-a produs între un autoturism și un microbuz de transport persoane, care circulau din sensuri opuse.

Șoferii au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative.

În urma accidentului rutier au fost rănite mai multe persoane, dintrer care ISU Constanța arată că șase au fost duse la Spital.

Cercetarea la fața locului este în desfășurare.

Din cauza accidentului rutier, traficul în zonă este blocat.

Opt echipaje de prim ajutor și un echipaj de terapie intensivă mobilă, trei autospeciale pentru transport personal și victime multiple și trei ambulanțe SAJ intervin la accidentul de la ieșirea din Mangalia, informează ISU Constanța.

În total, 13 persoane au nevoie de ajutor medical, dintre care 12 din microbuz și o persoană aflată în mașină. Persoana din autoturism nu este încarcerată.

Citește pe Antena3.ro

Toate cele 13 persoane sunt evaluate medical la fața locului, iar dintre acestea trei persoane au fost preluate spre spital cu ambulanțele SAJ.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹

(sursa: Mediafax)

×
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: plan rosu accident mangalia
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri