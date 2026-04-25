Alertă de urs la Vișeul de Sus

de Redacția Jurnalul    |    25 Apr 2026   •   09:06
Sursa foto: Hepta/ISU Maramureș

Un urs a fost semnalat în localitatea Vișeu de Jos, pe Valea Legăturii, iar autoritățile din Maramureș au activat planul de intervenție și au emis mesaj RO-Alert pentru avertizarea populației.

„Un urs a fost semnalat în unitatea administrativ-teritorială Vișeu de Jos, pe Valea Legăturii. Prefectul Florian-Valeriu Sălajeanu, președintele C.J.S.U. Maramureș a fost anunțat despre situație și a întreprins demersurile prevăzute în legislație pentru gestionarea situației de urgență”, se arată în informarea autorităților.

La fața locului a fost constituită o echipă de intervenție formată din autorități locale, jandarmi, polițiști și medic veterinar, dar și un echipaj medical EPA SMURD, iar ISU Maramureș a emis un mesaj RO-Alert pentru avertizarea populației.

Autoritățile au făcut și o serie de recomandări cetățenilor. „Pentru a evita producerea unor situații care să pună în pericol viața oamenilor sau integritatea fizică a celor care se deplasează pe traseu sau sunt în drumeție, autoritățile recomandă să păstrați distanța față de animalele sălbatice, să nu le hrăniți și să nu le fotografiați”, comunică autoritățile.

(sursa: Mediafax)

