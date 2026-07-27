Alertă în Teleorman: un tren cu 36 de vagoane încărcate cu motorină a fost oprit. Populația din zonă a fost evacuată

Un tren de marfă cu 36 de vagoane încărcate cu motorină a fost oprit luni în județul Teleorman după o scurgere minoră de combustibil.

Un tren de marfă care transporta motorină a fost oprit în apropierea haltei Rădoiești-Deal, din județul Teleorman, după ce autoritățile au constatat o scurgere minoră la vana de alimentare a unuia dintre vagoane.

Pompierii au intervenit pentru asigurarea măsurilor de prevenire și stingere a incendiilor, în timp ce alimentarea cu energie electrică a fost întreruptă.

Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență Teleorman, garnitura este formată din 37 de vagoane, dintre care 36 sunt încărcate cu motorină, iar locomotiva este electrică. Trenul este staționat în apropierea haltei Rădoiești, până la remedierea defecțiunii.

Ca măsură de siguranță, autoritățile au întrerupt alimentarea cu energie electrică în zonă și au evacuat preventiv populația pe o rază de aproximativ 300 de metri. În același timp, o echipă tehnică a operatorului feroviar se deplasează la fața locului pentru remedierea problemei tehnice.

La intervenție participă echipaje din cadrul Detașamentului de Pompieri Roșiorii de Vede, care asigură măsurile de prevenire și stingere a incendiilor cu două autospeciale de stingere și o ambulanță SMURD.

(sursa: Mediafax)