Seceta lovește și centrala de la Cernavodă. Unitatea 1 va fi oprită marți

"Unitatea 1 a CNE Cernavodă va fi oprită controlat şi deconectată de la Sistemul Energetic Naţional în dimineaţa zilei de 28 iulie 2026. Unitatea 1 va fi oprită controlat din cauza nivelului foarte scăzut, fără precedent, al Dunării, cauzat de seceta severă, în baza procedurilor centralei aplicabile în situaţii de secetă severă. Oprirea survine ca urmare a celor mai recente prognoze emise de Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărirea Apelor (INHGA)", se arată în comunicatul Nuclearelectrica, remis Bursei de la Bucureşti.



Potrivit reprezentanţilor companiei, în situaţia în care anumiţi parametri asociaţi nivelului scăzut al Dunării se apropie de limitele de exploatare admise, cu respectarea procedurilor şi standardelor de securitate nucleară, experţii centralei nucleare aplică măsurile operaţionale necesare pentru menţinerea marjelor de siguranţă, inclusiv decizia de a opri o unitate sau chiar ambele dacă situaţia actuală nu se modifică.



"Astfel de măsuri au rol preventiv şi urmăresc protejarea securităţii nucleare şi a fiabilităţii instalaţiilor. SN Nuclearelectrica SA monitorizează cu atenţie evoluţia nivelului fluviului Dunărea în vederea asigurării operării în siguranţă. Menţinerea Unităţii 1 CNE Cernavodă în stare oprită sigură nu are impact asupra securităţii nucleare, personalului sau mediului", se precizează în documentul citat, potrivit AGERPRES

Potrivit ultimei prognoze INHGA, valabilă pentru intervalul 26 iulie, ora 07:00 - 2 august, ora 07:00, debitul Dunării la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în scădere până la valoarea de 1600 m3/s, situându-se sub mediile multianuale ale lunilor iulie (4700 m3/s) şi august (4300 m3/s). În aval de Porţile de Fier debitele vor fi, în general, staţionare cu uşoară tendinţă de scădere.



Cel mai mic debit înregistrat de Dunăre a fost în anul 1985 când aceasta avea la intrarea în ţară 1400 mc/s, arăta, recent, Administraţia Naţională Apele Române.



Unitatea 1 CNE Cernavodă a fost pusă în funcţiune în anul 1996, iar, până în prezent, exploatarea Unităţii 1 a dus la evitarea a 145 de milioane de tone de CO2 în atmosferă şi a livrat în siguranţă peste 149 de milioane de MWh, la un factor de capacitate de peste 90%, fiind în baza factorului de capacitate în primele trei reactoare nucleare, la nivel global.



Societatea Naţională Nuclearelectrica administrează Centrala Nuclearoelectrică Cernavodă, care operează Unităţile 1 şi 2, cu o capacitate de 700 MWe, precum şi Fabrica de Combustibil Nuclear Piteşti, care este producător calificat de combustibil nuclear CANDU 6