Doi frați morți în râul Moldova încercând să-și salveze sora de 6 ani. Detalii cutremurătoare din anchetă

Cum s-a produs tragedia din Neamț

Potrivit informațiilor din cadrul anchetei, totul a început în momentul în care fetița de șase ani a fost luată de curentul puternic al apei. În încercarea de a o salva, un bărbat în vârstă de 38 de ani, concubinul mamei, a intrat în râu fără ezitare.

„Fetița a fost luată de curent, iar un bărbat în vârstă de 38 de ani, concubinul mamei, a sărit în apă după ea. Curentul i-ar fi luat pe amândoi, iar bărbatul a cerut ajutor băiatului în vârstă de 15 ani. Acesta le-a dat mâna, fiind luat și el de curent. La fel, băiatul în vârstă de 12 ani a încercat să intervină, fiind luați toți de curent”, au precizat surse apropiate anchetei pentru Agerpres.

În mod miraculos, fetița și bărbatul au reușit să ajungă la mal. Din păcate, cei doi frați nu au mai avut aceeași șansă.

Intervenția echipajelor de salvare

Apelul la 112 a fost efectuat în jurul orei 16:35, fiind semnalat faptul că trei copii s-ar fi înecat în apele râului Moldova, în zona podului de la Horia. La fața locului au fost mobilizate rapid echipaje ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență Neamț, inclusiv scafandri, dar și echipaje medicale SMURD și ale Serviciului de Ambulanță Județean.

Până la sosirea salvatorilor, fetița de șase ani a fost scoasă din apă de o persoană aflată în apropiere. Aceasta a primit îngrijiri medicale la fața locului de la echipajul SMURD de Terapie Intensivă Mobilă, fiind ulterior transportată la spital pentru investigații suplimentare.

Sursa foto ISU Neamț

Căutările scafandrilor și deznodământul tragic

Operațiunea de căutare a celor doi băieți a fost una complexă, desfășurată de scafandrii din cadrul Detașamentului de Pompieri Piatra-Neamț. Inițial, autoritățile au confirmat că cei doi copii sunt dispăruți, iar intervenția a fost extinsă în zona indicată.

Cei doi frați au fost găsiți ulterior de scafandri și aduși la mal. Echipajele medicale au început imediat manevrele de resuscitare, însă, în ciuda eforturilor susținute, copiii nu au răspuns.

Medicii au fost nevoiți să declare decesul ambilor minori.

Reacții și ancheta autorităților

La locul tragediei, o femeie a suferit un atac de panică și a fost asistată de echipajele medicale. Impactul emoțional al incidentului asupra familiei și martorilor este unul profund.

Polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă și continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate circumstanțele în care s-a produs tragedia.