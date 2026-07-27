Cât costă o vacanță pe litoralul românesc între 1-15 august 2026. Stațiunile cu cele mai mici prețuri

Astfel, un sejur de cinci nopți pentru două persoane poate începe de la mai puțin de 1.000 de lei și poate ajunge la aproape 9.000 de lei în hotelurile ultra all inclusive.

Vacanțe de la 936 de lei, chiar în vârful sezonului

Deși perioada 1-15 august este cea mai aglomerată din sezonul estival, tarifele nu au înregistrat creșteri spectaculoase.

Potrivit ofertelor disponibile în sistemul BIBI Touroperator, majoritatea hotelurilor au păstrat prețurile din a doua jumătate a lunii iulie. În unele cazuri au existat majorări de cel mult 10%, însă alte unități au preferat să atragă turiști prin reduceri last minute care ajung până la aproape 30% din tariful standard.

Cea mai ieftină ofertă identificată este în Eforie Nord, unde o cameră dublă pentru cinci nopți, fără servicii de masă, pornește de la 936 de lei.

Mamaia rămâne cea mai scumpă, dar nici aici prețurile nu au explodat

În stațiunea Mamaia, tarifele pornesc de la 1.384 de lei pentru cinci nopți într-un hotel de două stele, fără masă.

La polul opus, un sejur într-un hotel de patru stele all inclusive ajunge la 7.826 de lei, însă și aici este aplicată o reducere de 22%.

Olimp conduce în topul celor mai scumpe vacanțe

Cel mai mare tarif din ofertele analizate apare în Olimp.

Pentru cinci nopți într-un hotel de patru stele Ultra All Inclusive, două persoane pot plăti 8.775 de lei, după o reducere de 27%.

Alte stațiuni cu tarife ridicate sunt:

Cap Aurora – până la 8.542 lei

Venus – până la 8.076 lei

Neptun – până la 7.999 lei

Mamaia – până la 7.826 lei.

Unde găsești cele mai accesibile vacanțe

Pentru turiștii cu bugete mai mici, cele mai bune variante rămân:

Stațiune Cel mai mic tarif (5 nopți / cameră dublă)

Eforie Nord 936 lei

Jupiter 1.193 lei

Saturn 1.275 lei

Vama Veche 1.281 lei

Venus 1.286 lei

Neptun 1.315 lei

Eforie Sud 1.372 lei

Mamaia 1.384 lei

De ce august rămâne cea mai căutată perioadă

Prima jumătate a lunii august este, în fiecare an, perioada cu cea mai mare cerere pe litoralul românesc.

Pe lângă temperaturile ridicate și apa caldă a mării, stațiunile găzduiesc numeroase concerte și evenimente, iar punctul culminant îl reprezintă Ziua Marinei Române, sărbătorită pe 15 august.

Reducerile last minute schimbă calculele

Vicepreședintele ANAT, Adrian Voican, spune că turiștii încă pot găsi oferte avantajoase chiar și în vârful sezonului.

Potrivit acestuia, multe hoteluri oferă reduceri last minute, nopți gratuite sau gratuități pentru copii, ceea ce poate reduce semnificativ costul unei vacanțe pentru familii. De aceea, recomandarea este ca rezervările să fie făcute prin agențiile de turism, unde pot fi comparate rapid toate ofertele disponibile.

Datele arată că, în ciuda percepției că vacanțele pe litoral devin tot mai scumpe în luna august, piața este mai echilibrată decât în anii trecuți. Hotelierii preferă să mențină gradul de ocupare ridicat și folosesc tot mai des reducerile last minute pentru a umple camerele rămase libere. Astfel, chiar și în cea mai căutată perioadă a verii, turiștii încă pot găsi sejururi pentru toate bugetele, de la sub 1.000 de lei până la pachete premium de aproape 9.000 de lei.

Citește și: Salina Turda, comoara subterană a Transilvaniei, descoperită de jurnaliștii chinezi