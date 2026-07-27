Legea motorinei, cu acciză dinamică, votată în Senat. Cu cât scade prețul la pompă

Senatorii au adoptat luni, în sesiune extraordinară, o lege prin care România intră într-o nouă „stare de criză" pe piața țițeiului și a produselor petroliere - o măsură menită să țină sub control prețurile de la pompă și să asigure stocurile de carburanți, tocmai când motorina se apropie tot mai mult de pragul de 10 lei/litru.

De ce era nevoie de o lege nouă

România mai trecuse deja printr-o astfel de „stare de criză" între 1 aprilie și 31 iunie, instituită atunci printr-o ordonanță de urgență a Guvernului. De data asta, însă, măsura nu mai putea fi luată la fel de simplu: fiind un Guvern interimar, cel actual nu are voie să emită ordonanțe de urgență - de aceea a fost nevoie de o lege votată direct în Parlament.

Proiectul a fost depus pe 22 iulie, în procedură de urgență, de fostul ministru al Energiei, Bogdan-Gruia Ivan (PSD), împreună cu senatorul PSD Claudiu-Daniel Catană. Senatul l-a votat cu 115 voturi pentru și doar 8 abțineri, după ce a primit undă verde, cu amendamente, din partea comisiilor de buget, economie și energie.

Ce se schimbă prin noua lege

Perioada de aplicare. Starea de criză se aplică de la intrarea în vigoare a legii și până pe 31 octombrie. Mai important: pe viitor, o eventuală prelungire sau o nouă stare de criză nu va mai necesita o lege separată, votată de Parlament - Guvernul va putea s-o declare direct, prin hotărâre, dar doar dacă sunt îndeplinite condiții clare, stabilite deja prin lege: fie prețurile cresc cu peste 20% în doar 30 de zile față de media ultimelor 12 luni, fie apare riscul real ca aprovizionarea cu carburanți să fie întreruptă. Parlamentul va fi informat de fiecare dată, dar nu va mai trebui să voteze din nou.

Adaosul comercial rămâne plafonat, dar puțin mai mare. Limita maximă pe care o pot adăuga benzinăriile la prețul carburantului rămâne, în continuare, plafonată la nivelul mediu din 2025 - dar acest plafon va fi majorat, o singură dată, cu rata inflației din 2024-2025. Practic, un compromis: distribuitorii de carburanți se plânseseră că plafonul fix, neschimbat de ani buni, le „erodează" marja de profit, iar legea le dă acum un mic ajustaj.

Exporturile de carburanți rămân controlate. Companiile au nevoie, în continuare, de acordul prealabil al Ministerului Economiei și al Ministerului Energiei pentru a exporta sau a livra motorină ori țiței în alte state din UE - o măsură menită să prevină scăderea stocurilor disponibile pentru piața internă.

Cea mai importantă schimbare: acciza nu mai scade cu o sumă fixă, ci în funcție de cât de gravă e criza

Aici e, de fapt, noutatea centrală a legii. Până acum, la 1 iulie, acciza la motorina standard fusese redusă cu o sumă fixă - 300 de lei la mia de litri, indiferent cât de mult creșteau sau scădeau prețurile pe piață. Noua lege înlocuiește acest sistem rigid cu un mecanism flexibil, „dinamic".

Concret: acciza se reduce treptat, cu 5 până la 25%, dar numai atunci când indicatorii reali de piață arată că e nevoie de asta - și se anulează automat de îndată ce prețurile revin la normal. Cu alte cuvinte, cu cât criza e mai gravă, cu atât reducerea de taxe e mai mare; iar dacă situația se calmează, ajutorul dispare de la sine, fără să mai fie nevoie de o nouă decizie politică. Potrivit raportului comun al comisiilor din Senat, mecanismul respectă totuși nivelul minim de taxare impus de legislația europeană (Directiva 2003/96/CE), la toate nivelurile.

Doi indicatori sunt urmăriți pentru a decide dacă și cât se reduce acciza: variația prețului internațional al motorinei (cotațiile Platts) și variația prețului mediu la pompă din România. Ministerul Finanțelor va analiza acești doi indicatori de două ori pe lună, pe baza datelor oficiale ale Consiliului Concurenței, și va publica, pe propriul site, nivelul de acciză aplicabil pentru următoarele două săptămâni.

Legea reintroduce, de asemenea, „contribuția de solidaritate" - o taxă specială aplicată în perioadele de criză, dar care va funcționa, de acum, într-o formă modificată față de precedenta.

Cu cât ar putea scădea prețul la pompă

Potrivit declarațiilor lui Bogdan Ivan, la nivelul actual al prețurilor, acciza s-ar reduce cu 10% - ceea ce înseamnă o scădere de 34 de bani pentru fiecare litru de motorină.

Profesorul Dumitru Chisăliță, expert tehnic judiciar în petrol și gaze și președintele Asociației Energia Inteligentă, a estimat, într-o analiză transmisă chiar în timpul dezbaterilor din Senat, că, în forma votată, legea ar duce prețul la pompă undeva între 9,62 și 9,85 lei pe litru.

Pentru comparație: luni, când a fost făcută această estimare, motorina standard se vindea în București între 9,92 și 10,18 lei pe litru, în funcție de operator, potrivit platformei Monitorul Prețurilor, administrată de Consiliul Concurenței - practic, o scădere de aproximativ 30-35 de bani pe litru, față de nivelul actual.