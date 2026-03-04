x close
Alunecare de terene în Slatina. Șapte locuințe afectate și 25 de persoane evacuate

de Redacția Jurnalul    |    04 Mar 2026   •   08:08
Sursa foto: ISU OLT/Alunecare de teren în Slatina

Mai multe locuințe au fost afectate sau se află în pericol, iar zeci de persoane au fost evacuate preventiv, în urma unei alunecări de teren aflate în desfășurare în Slatina.

Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul pentru Situații de Urgență Olt, incidentul are loc pe strada Grădiște din municipiul Slatina.

Autoritățile anunță că în urma evaluărilor, două locuințe au fost afectate direct de alunecarea de teren. Una dintre ele este grav afectată, iar cealaltă a suferit avarii ușoare la nivelul acoperișului.

De asemenea, alte cinci locuințe din zonă sunt considerate în pericol de a fi afectate.

Serviciile de intervenție au decis evacuare persoanelor din case, fiind astfel relocate 25 de persoane dintre care nouă copii și 16 adulți.

„Situația este monitorizată de ISU Olt și Comitetul Local pentru Situații de Urgență Slatina”, se arată în finalul informării.

(sursa: Mediafax)

×
