Alunecare de terene în Slatina. Șapte locuințe afectate și 25 de persoane evacuate

Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul pentru Situații de Urgență Olt, incidentul are loc pe strada Grădiște din municipiul Slatina.

Autoritățile anunță că în urma evaluărilor, două locuințe au fost afectate direct de alunecarea de teren. Una dintre ele este grav afectată, iar cealaltă a suferit avarii ușoare la nivelul acoperișului.

De asemenea, alte cinci locuințe din zonă sunt considerate în pericol de a fi afectate.

Serviciile de intervenție au decis evacuare persoanelor din case, fiind astfel relocate 25 de persoane dintre care nouă copii și 16 adulți.

„Situația este monitorizată de ISU Olt și Comitetul Local pentru Situații de Urgență Slatina”, se arată în finalul informării.

(sursa: Mediafax)