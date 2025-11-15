O ambulanţă cu pacienţi, implicată într-un accident, trei persoane au ajuns la spital

x close
de Redacția Jurnalul    |    15 Noi 2025   •   13:14
Sursa foto: Hepta

 Traficul rutier între localităţile Remetea Mare şi Izvin este blocat pe ambele sensuri, în urma unui accident în care au fost implicate o ambulanţă privată cu doi dializaţi şi un autovehicul cu doi pasageri.

Potrivit ISU Timiş, din primele informaţii, toate cele cinci persoane implicate în accident sunt conştiente şi cooperante - trei primesc îngrijiri medicale (cei doi dializaţi din ambulanţă şi o persoană din autoturism).

IPJ Timiş arată că un bărbat de 58 de ani a condus un autoturism pe DN6 dinspre Remetea Mare către Izvin, iar la ieşire din localitatea Remetea Mare a intrat în coliziune cu o ambulanţă privată, care circula regulamentar pe sensul opus de mers, condusă de un bărbat de 64 de ani.

În urma impactului, conducătorul de 58 de ani şi cei doi pacienţi din ambulanţă au fost răniţi şi transportaţi la spital. Este vorba de o femeie de 73 de ani şi de un bărbat de 77 de ani.

Poliţiştii au întocmit un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.

