O ambulanță a fost spulberată de tren în Timiș, patru persoane sunt rănite

Potrivit ISU Timiș, accidentul a avut loc în jurul orei 20.10 la trecerea de nivel cu calea ferată în localitatea Urseni.

În timp ce se deplasa spre spital cu un pacient, autospeciala SMURD tip B din cadrul Detașamentului 1 Timișoara a intrat în coliziune cu un tren.

În urma impactului, pacientul și cei trei membri ai echipajului au fost transportați la UPU SMURD. Două victime, un membru al echipajului SMURD și pacientul, acuzau traumatisme ușoare, iar ceilalți doi membri ai echipajului au fost duși la spital pentru investigații suplimentare.

Șoferul autospecialei și conductorul trenului au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative.

IPJ Timiș anunță că în acest caz a fost deschis un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.

