Argeș: Accident cu trei autovehicule

de Redacția Jurnalul    |    03 Mai 2026   •   15:01
Duminică, în comuna Davidești, județul Argeș, trei autovehicule au fost implicate într-un accident rutier. În urma accidentului, două persoane au fost transportate la spital cu răni cu răni în zona capului și suspiciune de fractură cervicală.

În accident au fost implicate două mașini, dar și o autoutilitară. Două echipaje de pompieri intervin la fața locului.

„În urma incidentului au rezultat două victime. Este vorba despre o persoană de sex masculin care prezintă traumatism cranio cerebral și zgârieturi la nivelul feței, iar cea de a doua victimă este de sex feminin și prezintă suspiciune de fractură cervicală”, potrivit ISU Argeș.

Ambele persoane sunt transportate la spital de echipajele medicale SMURD și SAJ.

Pompierii au identificat și scurgeri de lichide combustibile, iar aceștia acționează pentru prevenirea unui incendiu.

(sursa: Mediafax)

