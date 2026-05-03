de Redacția Jurnalul    |    03 Mai 2026   •   15:52
Un autotren care transporta butelii a luat foc în Caraș Severin
Un incendiu a izbucnit la un autotren aflat pe DN 6, între localitățile Armeniș și Teregova. Vehiculul transporta butelii, iar pompierii au intervenit pentru lichidarea incendiului.

„Pompierii militari cărășeni intervin în aceste momente pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un autotren, pe DN 6, între localitățile Armeniș și Teregova”, transmite ISU Caraș-Severin.

Incendiul se manifestă la nivelul capului tractor și la o parte a remorcii. Serviciile de intervenție au localizat focul și intervin pentru lichidarea acestuia.

„La locul evenimentului s-au deplasat de urgență două autospeciale de stingere cu apă și spumă din cadrul Detașamentului de Pompieri Caransebeș. La sosirea forțelor, incendiul se manifestă la nivelul capului tractor și la o parte a remorcii. Incendiul este localizat, pompierii acționând pentru lichidarea acestuia. Autotrenul transportă butelii metalice goale”, se arată în informare.

(sursa: Mediafax)

