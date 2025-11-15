Incident la un aerodrom din Neamț: Un avion ultraușor a aterizat în siguranță după o defecțiune

Sâmbătă, în jurul orei 14:15, un apel la 112 a semnalat un incident pe aerodromul din localitatea Dumbrava (comuna Timișești).

În timpul unei manevre de zbor cu un avion ultraușor, pilotul a constatat o defecțiune la roata din spate. Deși aeronava se afla în aer, pilotul a reușit să efectueze, de urgență, o aterizare controlată, fără incidente majore, anunță ISU Neamț.

La fața locului au intervenit echipaje ale Detașamentului de pompieri Târgu-Neamț (o autospecială de stingere și o ambulanță SMURD), precum și reprezentanți ai SAJ și IPJ. Pilotul nu a necesitat îngrijiri medicale.

Pompierii au acționat pentru asigurarea măsurilor de prevenire și stingere a incendiilor, eliminând orice risc suplimentar.

(sursa: Mediafax)