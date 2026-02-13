Bacău: Un bărbat a fost lovit de tren

Incidentul s-a petrecut, în jurul orei 9:50, în gara CFR din orașul Roznov. Bărbatul, care se afla la gară cu bicicleta, a fost lovit de trenul care se deplasa spre Bacău. Incidentul a fost semnalat prin apel la 112.

La fața locului au intervenit forțe și mijloace de intervenție din punctul de lucru Roznov: o autospecială de stingere cu module pentru descarcerare și prim ajutor, dar și o ambulanță SMURD, dar și polițiști IPJ.

„Ajunși la locul indicat, pompierii au constatat că un bărbat în vârstă de aproximativ 55 ani a fost lovit de tren. Bărbatul, cu traumatisme la nivelul unui membru superior a fost preluat de echipajul SMURD și transportat la spital”, informează ISU Neamț.

Reprezentanții ISU au precizat că nicio persoană aflată în tren nu a necesitat îngrijiri medicale.

Pompierii au scos bicicleta bărbatului de sub roțile locomotivei.

(sursa: Mediafax)