Noul ministru al Educației, Mihai Dimian: Peste 400 de posturi vor fi scoase la concurs

Noul ministru al Educației și Cercetării, Mihai Dimian, a anunțat că Guvernul a aprobat un memorandum care permite scoaterea la concurs a peste 400 de posturi necesare pentru funcționarea a 23 de creșe noi aflate în faza finală de construcție.

Este primul mesaj public transmis de ministru după participarea la prima ședință de Guvern în noua sa funcție.

Potrivit acestuia, noile locuri de muncă sunt esențiale pentru ca unitățile de educație timpurie să poată fi deschise și să înceapă să primească copii.

„Astăzi am participat la prima ședință de guvern în calitate de ministru al educației și cercetării. Mă bucur că primul mesaj pe care îl adresez public în această calitate include o veste bună”, a transmis Dimian.

Aproximativ 1.300 de copii vor putea merge la noile creșe

Cele 23 de creșe aflate aproape de finalizare vor putea primi aproximativ 1.300 de copii și sunt distribuite în 18 județe din România, contribuind la extinderea infrastructurii pentru educația timpurie.

Pentru ca aceste unități să poată funcționa, este nevoie de personal didactic, auxiliar și administrativ, motiv pentru care Guvernul a aprobat scoaterea la concurs a peste 400 de posturi.

Direcțiile Ministerului Educației sunt stabilite în Programul de guvernare

Ministrul a subliniat că prioritățile instituției pe care o conduce sunt prevăzute în Programul de guvernare aprobat de Parlament în iunie 2025.

În același timp, acesta consideră că sistemul educațional are nevoie de o abordare bazată pe dialog și colaborare între toți actorii implicați.

„În Educație este nevoie de mai mult dialog, mai multă empatie și corectitudine între toți cei care pot influența rezultatul final: profesori, elevi și studenți, părinți, sindicate și reprezentanți ai administrației publice”, a mai transmis ministrul.

