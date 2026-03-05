x close
Medvedev, critici dure la adresa NATO cu privire la ipoteza invocării Articolului 5

de Redacția Jurnalul    |    05 Mar 2026   •   23:00
Sursa foto: Hepta/Medvedev critică dur NATO privind ipoteza invocării articolului 5

Vicepreședintele Consiliului de Apărare al Rusiei, Dmitri Medvedev, critică dur ipoteza că NATO ar fi intenționat să invoce Articolul 5, după ce alianța a doborât o rachetă balistică iraniană intrată în spațiul aerian al Turciei. Mark Rutte spune că nu este necesară invocarea articolului.

„NATO e nebună! Mai întâi, SUA ucide liderul Iranului și începe un război în Orientul Mijlociu. Apoi, idioții din NATO, conduși de servilul «fiu» al lui Trump, Rutte, se gândesc să invoce Articolul 5. Ce-ar fi să-l nominalizăm pe președintele SUA pentru Premiul Nobel pentru Pace pentru că a început un război major, nu?”, a declarat, joi, fostul președinte rus Dimtri Medvedev, într-un mesaj publicat pe X.

Miercuri, Secretarul Apărării din SUA, Pete Hegseth a precizat că invocarea Articolului 5 nu este necesară.

Declarații asemănătoare au fost date și joi de Mark Rutte, Secretarul General al NATO, care a afirmat că invocarea Articolului 5 nu este în discuție. Rutte a declarat că incidentul a fost „grav”, dar că „nimeni nu vorbește despre Articolul 5”, potrivit Sky News.

Articolul 5 din Tratatul NATO este o clauză de apărare comună a alianței. În cazul în care aliat NATO suferă un atac armat, toți ceilalți membri ai Alianței vor considera acest lucru ca un atac armat împotriva tuturor membrilor și vor lua măsurile pe care le consideră necesare pentru a ajuta aliatul atacat.

Rutte a adăugat că NATO a sprijinit SUA în țintirea capacităților nucleare și balistice ale Iranului, întrucât această țară era „pe punctul de a deveni o amenințare și pentru Europa”.

Reamintim că miercuri, NATO a doborât o rachetă iraniană intrată în spațiul aerian al Turciei. Incidentul de ieri a marcat primul atac asupra unui membru al alianței militare în războiul din Orientul Mijlociu, ridicând posibilitatea unei extinderi a conflictului, care să implice aliații blocului.

 

(sursa: Mediafax)

 

Subiecte în articol: medvedev nato turcia articolul 5
