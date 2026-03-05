Cazul românului acuzat de spionaj în Rusia: condamnare de 15 ani pentru transmiterea de informații militare

Român condamnat la 15 ani de închisoare în Rusia pentru spionaj în favoarea Ucrainei

Un cetățean român a fost condamnat joi de o instanță din Rusia la 15 ani de închisoare, fiind acuzat că a colectat și transmis informații despre instalații militare rusești serviciilor de informații ucrainene. Sentința a fost pronunțată de Tribunalul Regional din Krasnodar și nu este definitivă.

Verdict pronunțat de tribunalul din Krasnodar

Tribunalul Regional Krasnodar l-a condamnat pe Adrian-David Kercho la 15 ani de detenție într-o colonie penală de maximă securitate, potrivit informațiilor publicate de presa rusă.

Instanța susține că românul ar fi colectat și transmis date despre instalații militare rusești către serviciile de informații ale Ucrainei. Sentința nu a intrat încă în vigoare și poate fi contestată.

Cum ar fi ajuns românul să colaboreze cu serviciile ucrainene

Conform concluziilor instanței, în noiembrie 2024, Kercho ar fi contactat din proprie inițiativă un reprezentant al Direcției Principale de Informații a Ministerului Apărării din Ucraina.

În timpul corespondenței, acesta ar fi primit o ofertă de evacuare în siguranță din Rusia, în schimbul furnizării de informații despre infrastructura militară rusă.

Pe 12 noiembrie 2024, românul ar fi transmis prin intermediul unei aplicații de mesagerie coordonate geografice și alte date despre un sistem de apărare antiaeriană amplasat în Soci.

Potrivit instanței, inculpatul ar fi fost conștient că informațiile furnizate ar putea fi utilizate de Ucraina împotriva armatei ruse și ar putea provoca pierderi de personal sau echipamente militare.

Reținut de serviciile FSB în 2025

Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB) a anunțat în aprilie 2025 că a reținut la Soci un cetățean român născut în 2002, suspectat de activități de spionaj în favoarea Ucrainei.

„În orașul Soci din regiunea Krasnodar, ofițerii au reținut un cetățean român născut în 2002, implicat în activități de informații în favoarea serviciilor de informații ucrainene”, a declarat atunci FSB, potrivit TASS. „Am stabilit că în vara anului 2024, individul, acționând la instrucțiunile serviciilor de securitate ucrainene, a colectat și transmis informații privind amplasarea instalațiilor de apărare aeriană din Soci”.

Potrivit FSB, tânărul ar fi colectat informații despre amplasarea sistemelor de apărare aeriană din orașul Soci, la instrucțiunile serviciilor ucrainene.

Autoritățile ruse susțin că, în schimbul acestor acțiuni, românului i s-ar fi promis sprijin pentru a părăsi Rusia în siguranță și posibilitatea de a se alătura unei unități de voluntari ucraineni implicate în operațiuni militare împotriva Rusiei.

Dosarul penal a fost deschis de Departamentul de Investigații al FSB din regiunea Krasnodar în baza articolului 276 din Codul penal rus, care vizează infracțiunea de spionaj, potrivit Antena 3 CNN.