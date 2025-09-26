x close
Băiat de 4 ani, rănit într-un accident pe autostrada A1

de Redacția Jurnalul    |    26 Sep 2025   •   09:41
Sursa foto: Arhiva Jurnalul

Un băiețel de 4 ani a fost rănit după ce autoturismul condus de tatăl său a intrat în coliziune cu parapeții de beton pe autostrada A1, la nodul rutier Margina, anunță IPJ Timiș.

Un băiețel de 4 ani a fost rănit după ce autoturismul în care se afla, condus de tatăl său, un bărbat de 48 de ani, a intrat în coliziune cu parapeții de beton pe autostrada A1, la coborârea de la nodul rutier Margina, între Timișoara și Deva.

Potrivit polițiștilor, șoferul a pierdut controlul volanului, iar în urma impactului minorul, pasager în mașină, a fost rănit. Bărbatul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.

În acest caz a fost deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă, iar autoritățile continuă cercetările pentru a stabili exact circumstanțele producerii accidentului.

(sursa: Mediafax)

Subiecte în articol: accident autostrada a1 autostradă
