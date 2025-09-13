Moș Martin lovește din nou! Bărbat de 60 de ani, atacat de urs pe un câmp din Mureș

UPDATE

„În urma incidentului, bărbatul a suferit leziuni corporale, însă a reușit să se deplaseze în localitate, de unde a alertat autoritățile prin numărul unic de urgență 112. La fața locului s-au deplasat de urgență mai multe echipaje medicale, pentru acordarea îngrijirilor specifice, precum și o echipă de polițiști, pentru efectuarea cercetării la fața locului. În cauză a fost întocmit un dosar penal de vătămare corporală din culpă. De asemenea, la fața locului se deplasează reprezentanți ai Inspectoratului de Jandarmi Județean Mureș, ai Asociației Județene a Vânătorilor și Pescarilor Sportivi Mureș și ai autorității publice locale, pentru dispunerea măsurilor legale care se impun, potrivit competențelor”, transmite IPJ Mureș.

Știrea inițială:

Un bărbat de aproximativ 60 de ani a fost atacat de un urs pe câmp, în apropierea localității Dubiştea de Pădure, comuna Hodac, județul Mureș, potrivit unui comunicat al ISU.

El a suferit răni grave la nivelul feței și a fost în stare critică (cod roșu medical).

La fața locului au intervenit un echipaj SMURD de prim ajutor și o ambulanță de terapie intensivă mobilă, care au stabilizat pacientul înainte de a-l transporta la Unitatea de Primiri Urgențe SMURD Târgu Mureș pentru îngrijiri de specialitate.

(sursa: Mediafax)