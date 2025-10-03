Bărbat arestat, după ce și-a lovit fosta iubită cu un cuțit până lama acestuia s-a rupt

Potrivit Parchetului de pe lângă Tribunalul Buzău, miercuri dimineața, în fața unei farmacii din localitatea Săgeata, pe fondul geloziei, inculpatul ar fi decis să o omoare pe victimă, factorul declanşator fiind că în acea dimineaţă persoana vătămată l-a privit zeflemitor.

Inculpatul s-a înarmat cu un cuţit cu o lamă de 20 de centimetri, pe care îl avea depozitat în torpedoul motocicletei şi l-a ascuns în buzunarul interior al gecii. S-a dus la mașina fostei iubite, exact în momentul în care aceasta a parcat în faţa locului de muncă.

Iniţial, inculpatul a deschis portiera şi a încercat să scoată victima afară, trăgând-o de păr, dar nu a reuşit acest lucru, astfel că a început să o lovească cu palmele şi pumnii.

Apoi a scos cuţitul din buzunarul interior al gecii şi a lovit persoana vătămată, în mod repetat, fiind identificate trei răni prin înjunghiere.

„Inculpatul a lovit victima în zona toracică, provocând persoanei vătămate o plagă cu penetrare toracică şi posibil intersectarea plămânului drept, o plagă în zona sternului, nepenetrantă dar şi una transfixiantă (lama cuţitului a intrat prin

partea superioară a antebraţului şi a ieşit prin partea inferioară) în zona antebraţului, întrucât victima a parat lovitura aplicată de inculpat. Inculpatul nu a abandonat aplicarea loviturilor din proprie iniţiativă, ci doar ca urmare a faptului că lama cuţitului s-a rupt în corpul victimei şi acesta a apreciat că decesul persoanei vătămate se va produce cu siguranţă”, transmit procurorii.

Victima a fost transportată cu ambulanţa la Spitalul Judeţean de Urgenţă Buzău, unde a fost operată, iar ulterior, deoarece starea de sănătate s-a înrăutăţit, a fost transportată la Spitalul Clinic de Urgenţă Floreasca Bucureşti, datele existente relevând că starea este critică, având mai multe organe afectate şi anume plămâni, ficat, tub digestiv.

Tribunalul Buzău a dispus arestarea preventivă a inculpatului T.M. pe o durată de 30 de zile.

(sursa: Mediafax)