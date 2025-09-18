Bărbat electrocutat în subteran la Galați, echipajele medicale încearcă resuscitarea

O cântăreață de muzică populară a fost prinsă la furat, într-un supermarket. „Am luat niște parfumuri pentru băiatul meu”
Potrivit primelor informații, victima, a cărei identitate nu a fost încă stabilită, ar fi angajat al unei firme de mentenanță electrică și efectua lucrări de reparații la o avarie într-o canalizare.
La fața locului, personalul medical efectuează manevre de resuscitare.
ISU Galați a precizat că va reveni cu detalii pe măsură ce vor fi disponibile informații oficiale suplimentare.
Citește pe Antena3.ro