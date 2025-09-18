Bărbat electrocutat în subteran la Galați, echipajele medicale încearcă resuscitarea

Potrivit primelor informații, victima, a cărei identitate nu a fost încă stabilită, ar fi angajat al unei firme de mentenanță electrică și efectua lucrări de reparații la o avarie într-o canalizare.

La fața locului, personalul medical efectuează manevre de resuscitare.

ISU Galați a precizat că va reveni cu detalii pe măsură ce vor fi disponibile informații oficiale suplimentare.