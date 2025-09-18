x close
Bărbat electrocutat în subteran la Galați, echipajele medicale încearcă resuscitarea

de Redacția Jurnalul    |    18 Sep 2025   •   20:30
Sursa foto: Ilustratie Jurnalul/Echipaj SMURD

Două echipaje ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Galați și un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean au intervenit de urgență după ce un bărbat s-a electrocutat în subteran, în Galați.

Potrivit primelor informații, victima, a cărei identitate nu a fost încă stabilită, ar fi angajat al unei firme de mentenanță electrică și efectua lucrări de reparații la o avarie într-o canalizare.

La fața locului, personalul medical efectuează manevre de resuscitare.

ISU Galați a precizat că va reveni cu detalii pe măsură ce vor fi disponibile informații oficiale suplimentare.

