Bărbat, găsit mort pe un deal. Prezenta leziuni ce ar proveni de la un urs

IPJ Neamț anunță că, joi, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Bicaz au fost sesizați, prin apel la 112, de un bărbat, cu privire la faptul că l-a găsit pe tatăl său, în vârstă de 88 de ani, decedat pe un deal din apropierea locuinței, din afara localității Bicaz-Chei.

Corpul bărbatului a fost preluat de Serviciul Medicină Legală Neamț, în vederea efectuării necropsiei.

Polițiștii continuă cercetările cu privire la săvârșirea infracțiunii de ucidere din culpă.

Surse apropiate ancheti susțin că bărbatul prezenta la nivelul picioarelor urme ce ar putea proveni de la un urs.

(sursa: Mediafax)