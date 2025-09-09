Bărbat lovit cu o bâtă în cap de o fată de 15 ani și tăiat cu drujba de tatăl ei, la Zărnești

Potrivit anchetei, sâmbătă seara, în jurul orei 20:00, in timp ce se aflau pe str. Deal, din oraşul Zărneşti, jud. Braşov pe fondul unui conflict mai vechi și a consumului de băuturi alcoolice, s-a iscat un conflict între T. B. (în vârstă de 44 de ani) şi A.S.S. (în vârstă de 29 de ani), conflict care a degenerat.

În aceste împrejurări, L.E.S. (în vârstă de 15 ani), fiica lui T.B., i-a aplicat tânărului de 29 de ani mai multe lovituri cu o bâtă în cap.

În aceleași timp, T.B. a luat o drujbă din curtea locuinței, a pornit-o şi a ieşit cu ea pe stradă, orientându-se direct către A.S.S., care a vrut să se apere ridicând mâinile, moment în care tânărul a fost tăiat cu drujba în zona antebrațului drept şi in zona palmei stângi.

Ca urmare a agresiunii, tânărul a prezentat leziuni traumatice care au necesitat spre vindecare 28- 30 de zile de îngrijiri medicale.

Parchetul de pe lângă Tribunalul pentru Minori şi familie Braşov a transmis că duminică s-a formulat propunerea de arestare preventivă a lui T. B., cercetat pentru tentativă de omor şi tulburarea ordinii şi liniştii publice. Tribunalul pentru Minori şi Familie Braşov a admis, luni, propunerea parchetului.

(sursa: Mediafax)