x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Locale Bărbat lovit cu o bâtă în cap de o fată de 15 ani și tăiat cu drujba de tatăl ei, la Zărnești

Bărbat lovit cu o bâtă în cap de o fată de 15 ani și tăiat cu drujba de tatăl ei, la Zărnești

de Redacția Jurnalul    |    09 Sep 2025   •   09:01
Bărbat lovit cu o bâtă în cap de o fată de 15 ani și tăiat cu drujba de tatăl ei, la Zărnești

Un tânăr de 29 de ani a ajuns la spital după ce o fată de 15 ani l-a lovit cu o bâtă în cap, iar tatăl acesteia l-a tăiat cu drujba la mâini, din cauza unui conflict vechi, amplificat de consumul de alcool. Conflictul a avut loc la Zărnești, județul Brașov, agresorul fiind arestat.

Potrivit anchetei, sâmbătă seara, în jurul orei 20:00, in timp ce se aflau pe str. Deal, din oraşul Zărneşti, jud. Braşov pe fondul unui conflict mai vechi și a consumului de băuturi alcoolice, s-a iscat un conflict între T. B. (în vârstă de 44 de ani) şi A.S.S. (în vârstă de 29 de ani), conflict care a degenerat.

În aceste împrejurări, L.E.S. (în vârstă de 15 ani), fiica lui T.B., i-a aplicat tânărului de 29 de ani mai multe lovituri cu o bâtă în cap.

În aceleași timp, T.B. a luat o drujbă din curtea locuinței, a pornit-o şi a ieşit cu ea pe stradă, orientându-se direct către A.S.S., care a vrut să se apere ridicând mâinile, moment în care tânărul a fost tăiat cu drujba în zona antebrațului drept şi in zona palmei stângi.

Ca urmare a agresiunii, tânărul a prezentat leziuni traumatice care au necesitat spre vindecare 28- 30 de zile de îngrijiri medicale.

Parchetul de pe lângă Tribunalul pentru Minori şi familie Braşov a transmis că duminică s-a formulat propunerea de arestare preventivă a lui T. B., cercetat pentru tentativă de omor şi tulburarea ordinii şi liniştii publice. Tribunalul pentru Minori şi Familie Braşov a admis, luni, propunerea parchetului.

(sursa: Mediafax)

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: drujba lovit bâtă zărneşti
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri