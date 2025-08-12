x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Locale Bărbat de 55 de ani, mort după ce a fost prins sub un utilaj

Bărbat de 55 de ani, mort după ce a fost prins sub un utilaj

de Redacția Jurnalul    |    12 Aug 2025   •   08:19
Bărbat de 55 de ani, mort după ce a fost prins sub un utilaj

Un bărbat de 55 de ani a murit, marți dimineață, după ce a fost prins sub un utilaj, în comuna Bascov, județul Argeș.

„Trei echipaje de pompieri, alături de o ambulanță SAJ au fost solicitate să intervină în comuna Bascov, Strada Serelor, în cazul unei persoane de sex masculin, în vârstă de aproximativ 55 de ani, surprinsă de un utilaj”, informează ISU Argeș.

La fața locului, echipele de intervenție au făcut manevre pentru extragerea victimei și predarea sa către echipajul medical.

În urma intervenției, a fost declarat decesul victimei la fața locului.

(sursa: Mediafax)

Citește pe Antena3.ro
×
Subiecte în articol: mort prins sub utilaj argeş
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri