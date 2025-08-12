Bărbat de 55 de ani, mort după ce a fost prins sub un utilaj

„Trei echipaje de pompieri, alături de o ambulanță SAJ au fost solicitate să intervină în comuna Bascov, Strada Serelor, în cazul unei persoane de sex masculin, în vârstă de aproximativ 55 de ani, surprinsă de un utilaj”, informează ISU Argeș.

La fața locului, echipele de intervenție au făcut manevre pentru extragerea victimei și predarea sa către echipajul medical.

În urma intervenției, a fost declarat decesul victimei la fața locului.

(sursa: Mediafax)