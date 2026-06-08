 Un bărbat și-a pierdut un picior după ce a fost lovit de un tren

Un accident feroviar s-a produs în zona Halta Nord din Râmnicu Vâlcea, unde un bărbat a fost lovit de un tren de tip Săgeata Albastră care circula pe ruta Craiova-Sibiu.

Victima a fost găsită în stare semiconștientă, prezentând un traumatism cranio-cerebral hemoragic și o amputație la nivelul piciorului drept.

La fața locului, ISU Vâlcea a intervenit cu o autospecială de descarcerare, o autospecială de stingere dotată cu modul de descarcerare și o ambulanță de terapie intensivă mobilă.

După ce a fost stabilizat parțial la locul accidentului, bărbatul a fost preluat și transportat la Unitatea de Primiri Urgențe Vâlcea.

„În tren sunt aproximativ 80 de călători, nu necesită asistență medicală”, mai transmit reprezentanții serviciilor de intervenție.

(sursa: Mediafax)