x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Locale  Un bărbat și-a pierdut un picior după ce a fost lovit de un tren

 Un bărbat și-a pierdut un picior după ce a fost lovit de un tren

de Redacția Jurnalul    |    08 Iun 2026   •   11:44
Urmăreşte Jurnalul pe Discover Adaugă Jurnalul ca sursă preferată
 Un bărbat și-a pierdut un picior după ce a fost lovit de un tren
Bărbatul a fost transportat la spital

Un bărbat a fost grav rănit după ce a fost lovit de un tren în Râmnicu Vâlcea, care circula pe ruta Craiova-Sibiu. În urma accidentului, victima a rămas fără un picior și este transportată la spital.

Un accident feroviar s-a produs în zona Halta Nord din Râmnicu Vâlcea, unde un bărbat a fost lovit de un tren de tip Săgeata Albastră care circula pe ruta Craiova-Sibiu.

Victima a fost găsită în stare semiconștientă, prezentând un traumatism cranio-cerebral hemoragic și o amputație la nivelul piciorului drept.

La fața locului, ISU Vâlcea a intervenit cu o autospecială de descarcerare, o autospecială de stingere dotată cu modul de descarcerare și o ambulanță de terapie intensivă mobilă.

După ce a fost stabilizat parțial la locul accidentului, bărbatul a fost preluat și transportat la Unitatea de Primiri Urgențe Vâlcea.

„În tren sunt aproximativ 80 de călători, nu necesită asistență medicală”, mai transmit reprezentanții serviciilor de intervenție.

(sursa: Mediafax)

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe LongevityMagazine.ro
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: accident tren ranit
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri