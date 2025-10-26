x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Locale Bărbat, prins conducând o autospecială de poliție fără drept

Bărbat, prins conducând o autospecială de poliție fără drept

de Redacția Jurnalul    |    26 Oct 2025   •   17:14
Bărbat, prins conducând o autospecială de poliție fără drept
Sursa foto: Arhiva Jurnalul

Un bărbat de 58 de ani, din orașul Balș, județul Olt, a fost prins, duminică dimineață, conducând o autospecială de poliție, pe care a sustras-o de la postul de poliție din Robănești.

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Dolj, incidentul a avut loc pe strada Petre Pandrea, în jurul orei 11:00. Ancheta preliminară a arătat că bărbatul ar fi pătruns în curtea Postului de Poliție Robănești în jurul orei 10:00 și ar fi sustras cheia autospecialei dintr-o anexă, apoi a condus vehiculul până în Balș, unde a fost depistat de polițiști.

Autospeciala aparține Secției 5 Poliție Rurală Pielești – Postul de Poliție Robănești. IPJ Dolj a dispus preluarea cercetărilor de către Serviciul de Investigații Criminale pentru clarificarea situației și luarea măsurilor legale.

În urma incidentului, conducerea IPJ Dolj a demarat cercetarea prealabilă și față de un ofițer și doi agenți de poliție, în vederea stabilirii eventualelor răspunderi interne.

(sursa: Mediafax)

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: autospeciala politie prins bărbat
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri