Bărbat, prins conducând o autospecială de poliție fără drept

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Dolj, incidentul a avut loc pe strada Petre Pandrea, în jurul orei 11:00. Ancheta preliminară a arătat că bărbatul ar fi pătruns în curtea Postului de Poliție Robănești în jurul orei 10:00 și ar fi sustras cheia autospecialei dintr-o anexă, apoi a condus vehiculul până în Balș, unde a fost depistat de polițiști.

Autospeciala aparține Secției 5 Poliție Rurală Pielești – Postul de Poliție Robănești. IPJ Dolj a dispus preluarea cercetărilor de către Serviciul de Investigații Criminale pentru clarificarea situației și luarea măsurilor legale.

În urma incidentului, conducerea IPJ Dolj a demarat cercetarea prealabilă și față de un ofițer și doi agenți de poliție, în vederea stabilirii eventualelor răspunderi interne.

(sursa: Mediafax)