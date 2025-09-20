Scandal în orașul Constanța. Polițiștii au dus la secție un bărbat agresiv, înarmat cu un topor

Potrivit IPJ Constanța, vineri seara, polițiști din cadrul Poliției municipiului Constanța - Secția 2 au fost sesizați, prin apel 112, cu privire la faptul că, „în proximitatea unui bloc de pe zona de competență se află un bărbat care manifestă un comportament recalcitrant și care are în mână o toporișcă.”

Deplasați la fața locului, polițiștii au identificat persoana în cauză ca fiind un bărbat, de 55 de ani. Polițiștii au mai transmis că „din cercetări a reieșit faptul că acesta ar fi folosit obiectul pentru intimidare, în urma unui conflict verbal spontan pe care concubina acestuia l-ar fi avut cu persoana apelantă la 112.”

Polițiștii l-au somat pe bărbat să lase jos obiectul, iar acesta s-a conformat, fiind condus la sediul secției pentru continuarea verificărilor.

Atât bărbatul în cauză, cât și concubina acestuia au fost sancționați contravențional cu amendă în valoare de 3.000 de lei fiecare, a precizat IPJ.

(sursa: Mediafax)