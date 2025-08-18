Bărbați reținuți, după un conflict în Mangalia

Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Mangalia – Biroul Investigații Criminale, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Mangalia, au reținut, duminică, pentru 24 de ore, 7 bărbați cu vârste cuprinse între 26 și 45 de ani.

Aceștia sunt bănuiți de săvârșirea infracțiunilor de încăierare și tulburarea ordinii și liniștii publice.

„Astfel, în noaptea de 16 spre 17 august a.c, în jurul orei 00.40, pe fondul unui conflict spontan, bărbații s-ar fi agresat fizic reciproc pe strada Rozelor din municipiul Mangalia. Sprijiniți de luptătorii din cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale, polițiștii s-au deplasat imediat la fața locului, unde au identificat 9 bărbați care ar fi fost implicați în conflict”, transmite, luni, Poliția Constanța.

Doi dintre aceștia au suferit răni ușoare, fiind transportați la spital, pentru îngrijiri medicale.

Cei 7 bărbații au fost reținuți, pentru 24 de ore, alți doi fiind cercetați în stare de libertate.

Bărbații reținuți vor fi prezentați luni procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Mangalia, cu propunere legală.

(sursa: Mediafax)