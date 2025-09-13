x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Locale Bătaie pe o stradă din Craiova: Un bărbat a murit și mai multe persoane au fost rănite

Bătaie pe o stradă din Craiova: Un bărbat a murit și mai multe persoane au fost rănite

de Redacția Jurnalul    |    13 Sep 2025   •   13:30
Bătaie pe o stradă din Craiova: Un bărbat a murit și mai multe persoane au fost rănite

Un bărbat a murit, patru au fost răniți și trei reținuți după un conflict pe bulevardul Nicolae Romanescu din Craiova. Poliția și procurorii criminaliști au preluat cazul.

„În această dimineață, Inspectoratul de Poliție Județean Dolj a fost sesizat cu privire la faptul că pe bulevardul Nicolae Romanescu din municipiul Craiova are loc un conflict între mai multe persoane. La fața locului au fost mobilizate efective sporite de polițiști și jandarmi, unele dintre persoanele implicate părăsind locul producerii evenimentului. La scurt timp, aceștia au fost prinși de polițiști în localitatea Braniște”, anunță IPJ Dolj.

Potrivit sursei citată, un bărbat a decedat, patru persoane au fost transportate la spital pentru acordarea de ei griji medicale, iar alte trei persoane se află în custodia polițiștilor.

„Având în vedere circumstanțele comiterii faptei, cercetările au fost preluate de un procuror criminalist din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Dolj, fiind efectuate cercetări pentru stabilirea situației de fapt și luarea măsurilor legale”, se menționează în finalul comunicatului.

(sursa: Mediafax)

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: bataie craiova mort raniti
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri