Băutura face ravagii pe drumurile din Iași. Șapte răniți, într-un accident

Potrivit IPJ Iași, accidentul a avut loc pe drumul județean 281, în localitatea Erbiceni.

Din primele cercetări a reieșit faptul că un tânăr de 25 de ani care conducea o mașină ar fi pătruns pe sensul opus de mers și ar fi intrat într-un autoturism condus de o femeie de 39 de ani.

Șoferul de 25 de ani a fost testat cu aparatul etilotest, rezultând o valoare de 0,86 mg/l alcool pur în aerul expirat, iar conducătoarea auto a avut rezultat negativ.

În urma impactului au rezultat șapte victime: cei doi șoferi și un pasager din autoturismul condus de bărbat, un tânăr de 22 de ani, precum și patru pasageri din autoturismul condus de femeie. Pasagerii din autoturismul condus de femeie erau patru copii, cu vârste de 16, 12, 10 și 3 ani.

Toate cele șapte victime au primit îngrijiri medicale la fața locului și ulterior au fost transportate la spital.

Polițiștii continuă cercetările pentru clarificarea împrejurărilor în care a avut loc accidentul.

(sursa: Mediafax)