Minune la Strehaia! Pompierii au găsit o biblie neatinsă de flăcări după un incendiu care a afectat o casă și o biserică

Potrivit ISU Mehedinți, sâmbătă după-amiaza, mai multe echipaje din cadrul Stației de Pompieri Strehaia au intervenit pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o casă de pe strada Republicii, în orașul Strehaia. Flăcările, alimentate de vânt, s-au extins rapid și au cuprins acoperișul bisericii aflate în imediata apropiere. Nu au existat victime, dar pompierii au fost nevoiți să acționeze contracronometru, luptându-se cu fumul dens și temperaturile ridicate pentru a limita pagubele și a proteja clădirile din jur.

La finalul misiunii, ei au descoperit o biblie care nu a ars deși a fost în mijlocul flăcărilor.

„Printre dărâmături și cenușă, în mijlocul obiectelor carbonizate, colegii noștri au descoperit o biblie neatinsă de flăcări. Paginile ei rămase intacte par să fi traversat focul ca prin minune, purtând mai departe cuvintele cu speranță. Într-o zi în care focul a distrus, acest semn a amintit tuturor că există lucruri pe care nici flăcările nu le pot atinge”, au transmis pompierii.

(sursa: Mediafax)

