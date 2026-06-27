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Bistrița: Un cetățean român stabilit în Germania a fost reținut pentru trafic de droguri

de Redacția Jurnalul    |    27 Iun 2026   •   18:11
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Bistrița: Un cetățean român stabilit în Germania a fost reținut pentru trafic de droguri
Cetățean român, reținut pentru trafic de droguri

Un cetățean român în vârstă de 35 de ani, urmărit internațional pentru trafic de droguri a fost reținut vineri în Bistrița. Bărbatul, care este căutat de autoritățile germane, a fost surprins de polițiștii români în timp ce stătea pe balconul apartamentului, într-o piscină gonflabilă.

„La data de 26 iunie 2026, în urma cooperării dintre ENFAST România și ENFAST Germania, polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Bistrița-Năsăud au depistat și reținut un bărbat de 35 de ani, cetățean român cu domiciliul în Germania, într-un apartament din municipiul Bistrița”, informează IPJ Bistrița-Năsăud.

Bărbatul a fost reținut în baza unui mandat de arestare emis de autoritățile germane, iar la acțiune au participat polițiști din cadrul Serviciului de Investigații Criminale, Biroului de Investigații Criminale și luptători ai Serviciului pentru Acțiuni Speciale

Suspectul a fost imobilizat fără incidente, deși acesta avea antecedente de violență.

Bărbatul urmează să fie prezentat Curții de Apel Cluj cu propunere de arestare provizorie, în vederea predării către autoritățile judiciare din Germania.

(sursa: Mediafax)

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Subiecte în articol: trafic droguri germania cetatean roman bistrita-nasaud
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